ЄС не визнаватиме російські паспорти, видані на окупованих територіях Херсонської та Запорізької області, - Боррель
Про це йдеться у заяві голови європейської дипломатії Жозепа Борреля, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC Україна.
"Європейський Союз рішуче засуджує укази президента Росії від 25 і 30 травня, якими було спрощено процес надання російського громадянства та видачі російських паспортів громадянам України на території Херсонської та Запорізької областей, які тимчасово перебувають під військовим контролем російських окупаційних військових, а також українським дітям, позбавленим батьківського догляду, і недієздатним особам з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей", - йдеться у заяві.
Там також наголошується, що ЄС "не визнаватиме цих паспортів, виданих як складова загарбницької війни Росії проти України".
У ЄС також засуджують спроби Росії замінити законно обрану владу на окупованих територіях, запровадити рубль, а також змінити мову навчання та шкільні програми у Херсонській та Запорізькій областях, "що наразі знаходяться під незаконним контролем російських окупаційних збройних сил".