Україна готова відновити експорт за наявності гарантій, що РФ не скористається торговим шляхом для нападу на Одесу, - Кулеба
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Україна готова створити необхідні умови для відновлення експорту за наявності гарантій від РФ, що вона не скористається торговим шляхом для нападу на Одесу.
Про це повідомив у твітері міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
"Україна готова створити необхідні умови для відновлення експорту з порту Одеси. Питання в тому, як зробити так, щоб Росія не скористалася торговим шляхом для нападу на Одесу. Гарантій від Росії поки що немає. Ми шукаємо рішення разом з ООН та партнерами", - написав він.