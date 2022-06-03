Україна готова відновити експорт за наявності гарантій, що РФ не скористається торговим шляхом для нападу на Одесу, - Кулеба

Україна готова створити необхідні умови для відновлення експорту за наявності гарантій від РФ, що вона не скористається торговим шляхом для нападу на Одесу.

Про це повідомив у твітері міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Україна готова створити необхідні умови для відновлення експорту з порту Одеси. Питання в тому, як зробити так, щоб Росія не скористалася торговим шляхом для нападу на Одесу. Гарантій від Росії поки що немає. Ми шукаємо рішення разом з ООН та партнерами", - написав він.

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