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Україна готова відновити експорт за наявності гарантій, що РФ не скористається торговим шляхом для нападу на Одесу, - Кулеба

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Україна готова відновити експорт за наявності гарантій, що РФ не скористається торговим шляхом для нападу на Одесу, - Кулеба
Україна готова створити необхідні умови для відновлення експорту за наявності гарантій від РФ, що вона не скористається торговим шляхом для нападу на Одесу.

Про це повідомив у твітері міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Україна готова створити необхідні умови для відновлення експорту з порту Одеси. Питання в тому, як зробити так, щоб Росія не скористалася торговим шляхом для нападу на Одесу. Гарантій від Росії поки що немає. Ми шукаємо рішення разом з ООН та партнерами", - написав він.

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Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko
    Чого? Які можуть бути гарантії від цих підорів?
  • Ярослав Викторович
    Пару корит зерна відправимо, а потім Одесу втратимо. Якась короткозорість.
  • Vika Frei
    Это такой способ сдать Одессу.
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