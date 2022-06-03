Мер Дніпра Філатов офіційно звернувся до правоохоронних органів з приводу дії в місті організованого злочинного угруповання на чолі з Петровським та Арутюняном

Міській голова міста Дніпро Борис Філатов офіційно звернувся до Ради національної безпеки та оборони України, Служби безпеки України, Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, а також Національного антикорупційного бюро з приводу дії в місті організованого злочинного угруповання на чолі з Олександром Петровським та Емілем Арутюняном.

Як інформує Цензор.НЕТ, своє звернення він розмістив у фейсбуці.

Філатов зазначив: "Офіційно. Моє відкрите звернення до Ради національної безпеки та оборони України, Служби безпеки України, Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, а також Національного антикорупційного бюро

Це далеко не перша публічна констатація того, що в Дніпрі діє організоване злочинне угрупування, очолюване Олександром Петровським та Емілем Арутюняном. Роками воно набувало політичного впливу та годувалося з земельних схем та майнових оборудок, проштовхуючи "своїх" людей скрізь — від державних служб і відомств до правоохоронних органів.

Їхні бізнес-інтереси розгорнуті не лише на окупованих територіях нашої держави, а й тісно пов’язані з країною-агресором рф.

Із початком повномасштабного вторгнення риторика підконтрольного Петровському-Арутюняну медійного пулу стала відверто проросійською. Їхні блогери сумнівного штибу разом із "телеканалом" D1 (де, серед іншого, працює низка екс-посадовців часів Януковича) системно тиражують брехливі звинувачення на адресу не лише мерії Дніпра і Офісу Президента, а й українських військових та добровольців.

Вони знімають фальшиві фільми (нібито за авторством закордонних розслідувачів), де не просто перекручують події 2014-го року, а й просувають наративи про неминуче захоплення росією Дніпра та всієї України.

Утім, їхня команда "іноземних журналістів" — не більше, як збіговисько футбольних коментаторів, проросійського непотребу і просто шахраїв, які, за дивним збігом обставин, є тезками реальних розслідувачів і письменників.

Та поки "балакучі голови" розповідають, що "Філатов ображає міжнародних політиків" або "планує покинути місто у разі наступу росіян", бенефіціари їхнього каналу втекли як плюгаві щури, і зараз сидять за кордоном.

Не дуже зрозуміло, як люди, значно молодші 60 років, виїхали за межі країни вже після введення воєнного стану.

Так само загадкою залишається те, як вдалося перетнути кордон членам угрупування, які охороняють їхні шахрайські "колл-центри" для видурювання з людей грошей.

Більше того — чому ці люди провокують міжнародні скандали? Ганьблять наше місто і нашу країну, лупцюючи до непритомного стану людей посеред спокійних європейських міст.

Та так, що тепер австрійські політики наполягають на їхній депортації.

Тож, шановні колеги, вельмиповажні Олексій Мячеславович, Іван Геннадійович, Гізо Трістанович та Ольга Володимирівна, я звертаюся до вас ще раз. Публічно. І прошу:

1. Перевірити обставини та підстави для виїзду за кордон громадян Олександра Петровського та Еміля Арутюняна під час воєнного стану.

2. Перевірити обставини та підстави для виїзду за кордон молодиків, що були зафільмовані під час бійки у Відні на двох позашляховиках з номерами Дніпропетровської області.

3. Перевірити діяльність телеканалу D1 – ПП "ТРК "РЕГІОН" – щодо розповсюдження проросійської та маніпулятивної інформації і здійснити дії стосовно заборони користування радіочастотним ресурсом України та припинення надання послуг з ретрансляції / розповсюдження телепрограм / надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування.

Усі офіційні документи з детальним наведенням фактів вже відправлено до ваших відомств.

І після того, як ви отримаєте їх, я також публічно залишаю за собою право бути в курсі перебігу цієї справи.

Будь ласка, зробіть все належне. Після стількох років моїх звернень варто нарешті припинити робити вигляд, що цих людей не існує. Зараз саме час".