Швейцарія дозволила Німеччині передати Україні танки "Леопард"
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Швейцарія дозволила німецькій стороні передати бойові танки "Леопард" для України. Мова може йти про 42 одиниці військової техніки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на tagesanzeiger.ch.
Німеччина отримала дозвіл на передачу танків "Леопард" з колишніх запасів швейцарської армії. Федеральне міністерство оборони, цивільної оборони і спорту Швейцарії зазначає, що Берлін може вільно приймати відповідне рішення на свій розсуд.
Видання зазначає, що в 2010-2011 роках Швейцарія передала назад 42 такі танки німецькому виробнику Rheinmetall. Але попередньо з них демонтували 120-міліметрові гармати, системи залпового вогню, кулемети, бортові системи зв'язку та інше обладнання. Ці комплектуючі залишилися як запасні частини для решти танків "Леопард".