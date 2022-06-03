Путін пропонує Україні вивозити зерно, серед іншого, через окуповані Маріуполь і Бердянськ, а найпростішим шляхом вважає Білорусь

Росія нібито не перешкоджає вивезенню українського зерна за кордон і є кілька способів такого експорту.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін в інтерв'ю програмі "Москва.Кремль.Путін", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Перший - будь ласка, можна вивозити через порти, які перебувають під контролем України, Чорноморське узбережжя - Одеса та прилеглі порти. Не ми ж замінували підхід до порту, це Україна замінувала. Нехай вони розмінують, і нехай кораблі із зерном виходять із порту. Ми гарантуємо їх мирний прохід без жодних проблем у міжнародні води.

Вони мають розмінувати та підняти з дна Чорного моря кораблі, які були спеціально затоплені, щоб утруднити вхід у ці порти на півдні України. Ми готові це зробити, ми не будемо користуватися ситуацією розмінування для того, щоб чинити якісь атаки з моря.

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Друге - існує інша можливість. Порти Азовського моря - Бердянськ, Маріуполь - перебувають під нашим контролем. Ми готові забезпечити безпроблемне вивезення, зокрема, українського зерна через ці порти. Ми вже закінчуємо роботи з розмінування. Ми створимо необхідну логістику", - заявив Путін.

Також він зазначив, що Україна може вивозити зерно через Румунію, Угорщину чи Польщу.

"Так, там існують певні проблеми технічного характеру, тому що колія різна, треба візки вагонні міняти, але це справа кількох годин", - запевняє він.

Путін також назвав найпростішим і найдешевшим варіантом вивезення українського зерна через Білорусь.

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"Але для цього треба знімати санкції з Білорусі. Президент Білорусі ставить питання саме так. Якщо хтось хоче вирішити проблему, якщо вона взагалі існує, вивезення українського зерна, будь ласка, найпростіший спосіб - через Білорусь", - заявив президент РФ.