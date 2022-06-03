На Донбасі за 3 червня відбито 9 атак, знищено 1 танк, 1 артсистему, 8 одиниць бронетехніки, 3 безпілотники, - пресцентр штабу УОС

Угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр угруповання Об’єднаних сил.

У повідомленні зазначається: "Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Окупанти обстріляли більше 20 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 26 цивільних об’єктів, з них: 25 житлових будинків і лінію електропередач. В результаті цих обстрілів загинуло 4 цивільні особи (серед них одна дитина), ще 3 отримали поранення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбасі за 2 червня відбито 5 атак, знищено 5 танків, 3 артсистеми, 2 бронемашини та 3 безпілотники, - угруповання Об'єднаних сил

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 9 атак ворога. На одній локації ще триває бій.

Наші відважні воїни завдають російським загарбникам втрат у живій силі і техніці.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 1 танк; 1 артилерійську систему; 6 бойових броньованих машин; 2 спеціальні броньовані автомобілі; 3 одиниці автомобільної техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили крилату ракету, один тактичний розвідувальний безпілотний літальний апарат "Елерон" та 2 безпілотні літальні апарати "Орлан-10".

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу російських окупантів!"

Також читайте: З початку доби на Донбасі відбито 8 атак ворога. Знищено 12 одиниць техніки і крилата ракета рашистів, - пресцентр ОС