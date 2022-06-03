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Боєць тероборони застрибнув на російський танк та підірвав його гранатою. ВIДЕО

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У мережі з'явилося відео, як український воїн з тероборони застрибує на танк російських окупантів та підірвав його.

Як інформує Цензор.НЕТ, про кадри цього розміщують користувачі соцмереж. 

"Село Комишеваха. Боєць ТрО застрибнув на кацапський танк і закинув усередину гранату", - зазначається у повідомленні. 

Топ коментарі

  • wittmann1980
    Наши ребята и без того творят чудеса на поле боя, спасибо им всем за это.
  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Семен Шкаралупа
    НАТО -- це Наша <************* Територіальна Оборона
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