Боєць тероборони застрибнув на російський танк та підірвав його гранатою. ВIДЕО
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У мережі з'явилося відео, як український воїн з тероборони застрибує на танк російських окупантів та підірвав його.
Як інформує Цензор.НЕТ, про кадри цього розміщують користувачі соцмереж.
"Село Комишеваха. Боєць ТрО застрибнув на кацапський танк і закинув усередину гранату", - зазначається у повідомленні.
Село Комишеваха. Боец ТрО запрыгнул на кацапский танк и закинул внутрь гранату. pic.twitter.com/elsiIUyAr9— ⚡️Спутник News АТО 🇺🇦 (@SputnikATONews) June 3, 2022