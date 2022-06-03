Стефанчук зустрівся зі Штайнмаєром і закликав підтримати європейські прагнення України

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук зустрівся із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром і закликав підтримати європейські прагнення України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба парламенту.

"Пане президенте, усі зміни в цьому світі роблять мрійники та фанати. Тому я хочу запитати у вас: назвіть мені ще одну країну кандидата до ЄС, підтримка до членства якої в цій країні сягає 91?%? І цих 91?% не тому, що в нас війна, а тому що ми кладемо свої життя за цінності та принципи ЄС", — запевнив Стефанчук.

При цьому спікер зазначив, що не просить якогось привілейованого статусу для України, а хоче юридичного визнання щодо заслуг українського народу на шляху до євроінтеграції.

"Ми чітко розуміємо, що статус кандидата — це не статус члена. Ми готові після отримання цього статусу наполегливо працювати, фанатично працювати над удосконаленням нашої країни, над приведенням її до відповідності Копенгагенських критеріям. Зробити все для того, щоб Україна не була бідним родичем, а була повноцінним членом ЄС", — сказав він.

Президент Німеччини у свою чергу наголосив, що для нього і уряду очевидно, що Україна знаходиться в особливій ситуації.

"Точиться війна. І це означає, що ми повинні знайти для України особливе рішення. Тому що ситуація абсолютно особлива. І це формулювання повинна внести Європейська комісія", — сказав Штайнмаєр.

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