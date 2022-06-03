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ГУР здійснює комунікацію з полоненими "азовцями", - Монастирський

11 01025
ГУР здійснює комунікацію з полоненими "азовцями", - Монастирський
Україна має дані про умови утримання й можливості визволення з полону бійців полку "Азов" через комунікацію з ними розвідників Головного управління розвідки Міноборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Телеграм-канал МВС, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

"Сьогодні комунікацію з полоненими бійцями полку "Азов" здійснюють наші розвідники з Головного управління розвідки Міноборони. Саме через них ми дізнаємося більше інформації: про умови тримання, харчування та можливості їх визволення. Ми всі знаємо, що вони всі опиняться тут, у Києві, і ми робимо для цього все можливе", - розповів очільник МВС.

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Топ коментарі

  • Paul Foxen
    Колись була фраза *Іспаньский сором*, а тепер апгрейд *зеленьский сором*...
  • Андрей Забигайло
    Молодец, заложил разведчиков...Какое отношение, Главный мент имеет к разведке? Как-то всё по зеленски...
  • Voc Vox
    Тарас Чорновіл 🇺🇦

    Ще раз про зелено-ватних посіпак і дуполизів. Я вас зараз дуже здивую: Подоляк, який заявив, що масштабна війна відбулася з вини Петра Порошенка, правий. Так,так. Він усе точно сказав. Якби не реформа армії, озброєння, які встигли створити та передати в ЗСУ за перші 5 років війни, ота порошенківська кадрова політика, коли вичистили більшість паркетних генералів, а на їх місці стрімку кар'єру змогли зробити бойові офіцери, якби не ззалишки антипутінської коаліції попередніх років, то жодної великої війни дійсно не було б. Був би бліцкриґ, взяття Києва за три дні, тріумфальний марш рашистів Україною, до чого три роки готували Україну Zеленський та його прорашистську й агентурне оточення. Щоправда, потім була б і тривала партизанська боротьба десь на загумінках, до чого, наслухавшись про зелені шашлики та дороги замість армії, готували Україну США й Британія. А отакої війни дійсно б не було.

    І ота нинішня ненависть зеленого зрадницького кодла до Порошенка справді виправдана. Він зірвав усі плани, бо навіть за три роки не вдалося зруйнувати побудоване за 5 попередніх. Ті досягнення стали скелетом опору. А все інше зробив пасіонарний дух українців та понад чверть мільйона армійців і ветеранів, які пройшли бої в АТО/ООС у часи, коли країна мала гідність.

    От лише одне застереження, якби був і зараз президентом Порошенко, вже й та попередня позиційна війна б закінчилася, і нове вторгнення б не почалося. Ніхто не воюватиме нескінченно, коли не бачить перспектив. І вторгнення б не було, і страшних жертв, і зрадженого владою Маріуполя... Путін завжди мріяв знищити Україну, але поліз сюди лише двічі. В 2014-му в період формального безвладдя, але потім загруз і так нікуди й не просунувся поза захоплене на першому етапі. І вдруге в 2022-му, коли для нього знекровлювали й не укомплектували ЗСУ, коли для нього знищували українську оборонку, коли для нього відкрили прохід з Криму й півночі. Але це вже не про Порошенка...

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