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Уряд Швейцарії не дозволив Данії та Німеччині надати Україні БТР та боєприпаси до "Gepard"

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Уряд Швейцарії не дозволив Данії та Німеччині надати Україні БТР та боєприпаси до "Gepard"
Німеччині та Данії відмовлено у дозволі на передачу Україні бронетранспортерів і боєприпасів швейцарського виробництва.

Про це йдеться у заяві уряду, пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Запит Німеччини стосувався 12 400 одиниць 35-мм боєприпасів виробництва Швейцарії для самохідних зенітних установок "Gepard" і БТР Piranha III, які спочатку були закуплені Данією і зберігалися в Німеччині після їх виведення з експлуатації.

Запит Данії стосувався 22 бронетранспортерів Piranha III швейцарського виробництва.

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"Відповідно до Закону про військову техніку, запити на експорт військової техніки не можуть бути задоволені, якщо країна-одержувач бере участь у міжнародному збройному конфлікті. Росія та Україна залучені до такого конфлікту", - йдеться у заяві.

Про те, що швейцарський уряд відмовив Данії ЗМІ повідомляли раніше цього тижня, але офіційного підтвердження не було.

Нагадаємо, Швейцарія дозволила Німеччині вільно розпоряджатися танками Leopard 2, раніше проданими назад оборонній групі Rheinmetall.

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Топ коментарі

  • Rodrigo Diaz
    Пихаті підараси
  • 5 копійок
    В оккупированных Пологах Запорожской области украинские защитники уничтожили боеприпасы, технику и российских интервентов. Как именно, «Телеграм»-канал «Оперативний ЗСУ» не указывает, но пишет, что взрывы слышали весь город и вся округа. Пологи находятся сравнительно недалеко от линии фронта - удар по агрессору могла нанести наша артиллерия или даже авиация

    Працюють гаубиці надані Україні партнерами.
  • Харьков Сумской
    Кантони вони.
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