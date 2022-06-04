За 3 червня наша авіація знищила більше 20 одиниць ворожої техніки, а підрозділи ППО збили ракету та 3 безпілотники, - Повітряні Сили
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Командування.
У повідомленні зазначається: "Сьогодні, 3-го червня, ударною авіацією Повітряних Сил знищено понад 20 одиниць бойової броньованої техніки, знищено укріплені позиції окупантів на різних напрямках, живу силу противника. Підрозділи зенітних ракетних військ знищили авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59, а протиповітряна оборона Сухопутних військ уразила три БпЛА окупантів".
Також у повідомленні зазначається, що "з 24 лютого, з моменту повномасштабного вторгнення росії на територію України, штурмовики та бомбардувальники Повітряних Сил ЗС України Су-25 та Су-24м здійснили понад тисячу авіанальотів по колонах рашистів, скупченню техніки та особового складу і логістичних центрах. Знищено сотні одиниць техніки, переправи, пункти постачання пально-мастильних матеріалів, жива сила та інші важливі об’єкти".