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Байден про можливість територіальних поступок України: Я не збираюсь говорити, що вона має робити

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Байден про можливість територіальних поступок України: Я не збираюсь говорити, що вона має робити
Президент США Джо Байден не вважає, що має право вказувати українцям, як діяти.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Це їхня територія. Я не збираюсь говорити їм, що вони мають робити, а чого не мають", - заявив він у відповідь на питання журналістів про те, чи повинна Україна поступитись територією, щоб досягнути миру.

Питання прозвучало після виступу Байдена в місті Рехобот у штаті Делавер. Президент доповідав щодо економічної ситуації у США.

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Байден наголосив, що він завжди притримувався позиції, що нічого про Україну не повинно вирішуватись без України. Однак, зауважив американский президент, в певний час "потрібно буде врегулювання на основі переговорів". "Що це включатиме, я не знаю. Тим часом ми продовжимо надавати Україні можливості себе захистити".

Топ коментарі

  • Valter Valter
    Нах. явообще подымать этот вопрос каждый день? Раз и навсегда должно быть сказано что война не будет закончена пока Украина не вернет последний метр своей земли и последнего украинца
  • Sophia-Maria Duglass
  • Павло ШОвте
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