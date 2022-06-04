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За 100 днів війни кордон України перетнули понад 8,3 мільйона осіб, - Держприкордонслужба

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За 100 днів війни кордон України перетнули понад 8,3 мільйона осіб, - Держприкордонслужба
За 100 днів повномасштабної війни кордон України в обох напрямках перетнули понад 8,3 млн осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Державна прикордонна служба України повідомляє у Телеграмі.

"За 100 днів повномасштабної війни кордон України з державами ЄС та Молдовою в обох напрямках перетнули понад 8,3 млн осіб", - ідеться у повідомленні.

З них виїхали з України понад 5,2 млн осіб, переважна більшість - громадяни України.

"На в’їзд в Україну за цей час прослідували майже 2,7 млн громадян України", - зазначили в ДПСУ.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
  • Sophia-Maria Duglass
    5,2 мильона побачат в Европі , що треба вчити мови - в Польші - польську, в Італії- італійську, в мадярщіні - мадярську
    і никому не потрібні російськомовні ватники

    а в Україні - українську
  • Dorian Gray 483d17b8
    на них нападают эти страны, по причине "один язык один народ"? Нет? - ну так и ***** завали, проститутка.
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