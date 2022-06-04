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Макрон не виключає візиту до Києва найближчим часом

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Макрон не виключає візиту до Києва найближчим часом
Президент Франції Еммануель Макрон не виключає поїздки до Києва найближчим часом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Le Figaro.

Макрон говорив про президента РФ Владіміра Путіна, який "вчинив історичну та фундаментальну помилку для свого народу, для себе та для історії", і в цьому контексті згадав про свій можливий візит до Києва.

Після цього журналісти нагадали, що багато європейських колег Макрона вже були в Україні.

"Сьогодні я нічого не виключаю. Ми хочемо збільшити фінансову та військову підтримку України. І нарешті зробити все, щоб експортувати з України зернові", - сказав Макрон.

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Він також сказав, що французька армія отримає нові самохідні артилерійські установки Caesar замість тих, що були відправлені для української армії.

"Я просив наших промисловців прискорити виробництво озброєнь, йдеться не лише про поповнення наших запасів, а й про зміцнення нашої незалежності", – зазначив Макрон.

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Топ коментарі

  • fresh guacamole
    Шо привезе? Бо з голими руками хай у Чад пензлює.
  • Николай Петров cedd8f88
    Ага-ага, коли отримає від кремля нові вводні "як зберегти ліцо Путлєру", "мірний мір" і т.д.
  • Степан Лукашёв
    мікрон вісить на гачку у пуйла та намагається схилити зелену владу до т.з. миру, звісно ж, на умовах пуйла. Уважно спостерігаємо за реакцією піаніста...
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