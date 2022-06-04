Внаслідок вибуху 2 газових балонів у Дніпрі загинули двоє людей - Філатов
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Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про загибель двох людей через вибух газових балонів на промпідприємстві.
"Вибух газових балонів на промпідприємстві. Попередньо, двоє загиблих. Наше МНС, як завжди, на висоті", - написав Філатов у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, внаслідок вибуху утворилася пожежа на 2400 кв. м.
"Жодного ракетного удару", - наголосив мер, закликавши довіряти офіційним джерелам, зокрема голові військової адміністрації Валентину Резніченку.