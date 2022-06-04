Російські війська, ймовірно, встановлять контроль над Луганщиною протягом наступних двох тижнів, - американський Інститут вивчення війни

Росія може встановити контроль над Луганською областю протягом наступних двох тижнів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на Міноборони Великої Британії.

На 100-й день війни Міністерство оборони Великої Британії заявило, що російські війська, ймовірно, встановлять контроль над Луганською областю протягом наступних двох тижнів, зазнавши значних втрат.

Британське відомство також зазначило, що російські сили на всіх інших напрямках перейшли до оборонних операцій, щоб зосередитися на захопленні Сєверодонецька, і додало, що Росії без поповнення живої сили та техніки не вдасться просунутися за межі Луганської області.

ISW із посиланням на російського мікроблогера повідомляє, що майже вся 35-та загальновійськова армія РФ була знищена в Ізюмі через некомпетентних командирів.

У публікації йдеться і про те, що російська армія не має належного медичного забезпечення. Сказано і про те, що російські медики проводять надмірну кількість ампутацій кінцівок через відсутність медичного обладнання в Міноборони Росії.

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Власне, це сприяє деморалізації та збільшенню відмов російських військовослужбовців повертатися на передові позиції.

Ключові висновки експертів ISW:

Російські війська провели невдалі штурми на південний схід і південний захід від Ізюма та на захід від Лимана, але навряд чи зможуть здійснити значне просування до Слов’янська.

Окупанти досягли незначних успіхів у східній частині Сєверодонецька, але українські сили продовжують локалізовані контратаки в Сєверодонецьку та його околицях.

Загарбники не намагалися штурмувати Авдіївку.

Російські війська не змогли повернути втрачені позиції на північному сході Херсонської області і продовжили захищати раніше зайняті позиції.

Російська окупаційна влада почала видавати російські паспорти в Херсоні та Мелітополі, хоча вони продовжують стикатися із суспільним спротивом і партизанськими проукраїнськими діями.

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