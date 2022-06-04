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"Закликаю російську владу і всіх громадян Росії негайно припинити цю агресивну війну", - глава ПАРЄ Кокс

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"Закликаю російську владу і всіх громадян Росії негайно припинити цю агресивну війну", - глава ПАРЄ Кокс
Президент ПАРЄ Тіні Кокс вчергове закликав Російську Федерацію негайно припинити війну, яка щодня забирає життя невинних людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Кокса.

"Сьогодні я знову закликаю російську владу - президента, уряд, парламент - і всіх громадян Росії негайно припинити цю агресивну війну проти нашої держави-члена, України. Немає жодної причини продовжувати цю війну, яку не слід було б починати", - зазначив глава ПАРЄ.

Він також наголосив, що в ході російської агресії були вбиті, поранені і зазнали жорстокого поводження десятки тисяч українців. Крім того, мільйони людей, були змушені покинути свої будинки і виїхати за межі України.

"Кожен день цієї війни занадто довгий. Кожен день, коли це триватиме, буде новим злочином проти народу і держави, а також проти міжнародного права. Зупиніть війну, відновіть мир, та восторжествує справедливість!" - додав Кокс.

Також читайте: Лідери Ради Європи виступили зі спільною заявою щодо України

Топ коментарі

  • fresh guacamole
    А то що?
  • Ulrich Shtal
    Причина насправді є, це утримання особистої влади Путіним та манія величі у переважної частини населення РФ.
  • Ulrich Shtal
    Я б сказав їм так: граждане РФ, какими бы жалким не казалось ваше нынешнее существование, не стоит ехать убивать граждан Украины за деньги, ибо это есть смертный грех. Але гадаю, що ніякі слова на них не подіють.
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