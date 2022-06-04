"Закликаю російську владу і всіх громадян Росії негайно припинити цю агресивну війну", - глава ПАРЄ Кокс

Президент ПАРЄ Тіні Кокс вчергове закликав Російську Федерацію негайно припинити війну, яка щодня забирає життя невинних людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Кокса.

"Сьогодні я знову закликаю російську владу - президента, уряд, парламент - і всіх громадян Росії негайно припинити цю агресивну війну проти нашої держави-члена, України. Немає жодної причини продовжувати цю війну, яку не слід було б починати", - зазначив глава ПАРЄ.

Він також наголосив, що в ході російської агресії були вбиті, поранені і зазнали жорстокого поводження десятки тисяч українців. Крім того, мільйони людей, були змушені покинути свої будинки і виїхати за межі України.

"Кожен день цієї війни занадто довгий. Кожен день, коли це триватиме, буде новим злочином проти народу і держави, а також проти міжнародного права. Зупиніть війну, відновіть мир, та восторжествує справедливість!" - додав Кокс.

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