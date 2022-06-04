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Швейцарія дозволила Німеччині та Італії постачати деталі для військової техніки Україні

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Швейцарія дозволила Німеччині та Італії постачати деталі для військової техніки Україні
Влада Швейцарії дозволила постачання в Україну країнами Європи запчастин для військової техніки, куплених у Швейцарії. Цей вид реекспорту не порушує нейтралітет країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Федеральної ради Швейцарії.

Зазначається, що Берн дозволяє продаж такої продукції Німеччині та Італії.

Уряд вивчив два запити про експорт "швейцарськими підприємствами запчастин і компонентів збройовим компаніям Німеччини та Італії". У першому випадку йдеться про компоненти протитанкових пускових установок, у другому - систем ППО.

"Угоди допускають ризик, що деякі запчастини будуть надалі відправлені в Україну. Відповідно до нинішньої практики Федеральної ради постачання військового спорядження у вигляді запасних частин і складальних елементів в принципі дозволені. Відомство вирішило продовжити цю практику", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Artem Postoyan 87600f14
    Тут скорее именно Швейцария тормоз с их нейтральностью. Немцы сильно с ними кооперировались по военной технике и теперь вынуждены про каждую ерунду просить разрешения, которого швейцарцы не дают. Вот французы все делали сами и там проблем нет, "Цезари" во всю жарят русню, великолепные колесные САУ! А вообще общая проблема всех западных европейцев в том, что они забили на армию, решив что купили россию общим бизнесом и она не решится на конфликт, так как это никогда не окупится, но они недооценили иррациональность мышления кацапов.
  • Цитаты, притчи, афоризмы.
    Уже через месяц оружие будет готово к отправке❗Останется только пройти несколько этапов шестимесячного обучения в Германии и Италии и можно будет приступать к маневрам👎

    Так навоюют что от Украины одно название останется. Результат нужен, а не ****** про героизм и постоянная задача территории❗
  • Василий ГГ
    Що ти мелеш, недолугий?? Скільки від Німеччини прийшло фін. допомоги, зараз ще 1 млрд. заходить , зброю також кволо, але дають. А ще Німеччина прихистила 800 тис нашіх біженців, всім надавши житло і виплати.
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