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З назви Одеського театру вилучать слово "російський", - облрада

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З назви Одеського театру вилучать слово "російський", - облрада
Депутати Одеської облради підтримали рішення про вилучення слова "російський" з назви "Одеський обласний академічний російський драматичний театр".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Одеську облраду

"… депутати підтримали проєкт рішення про зміну назви комунального підприємства "Одеський обласний академічний російський драматичний театр".

У зв’язку з воєнною агресією РФ працівники театру виступили з ініціативою позбутися слова "російський" у назві", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Микола Мазуренко
    А коли вже черга до Катерини дійде? Чи загарбники з раші ще в честі?
  • Arcam Alpha
    Щоб зрозуміти токсичність рускава міра, треба було розхерачити пів країни?
  • Amber
    Давно пора це зробити !!
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