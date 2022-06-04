Від початку війни в Україні пошкоджено або повністю зруйновано 24 тис. кілометрів автодоріг, 351 міст, 11 аеропортів, окуповано 4 морські порти, - Мінінфраструктури

За 100 днів боїв пошкоджено або повністю зруйновано 24 тисячі кілометрів автодоріг, 302 автомобільні мости і 49 залізничних, 11 аеропортів, а також окуповано 4 морські порти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства інфраструктури України.

Також на звільнених від окупантів територіях із 24 лютого розчищено сотні кілометрів доріг і відремонтовано сотні кілометрів шляхів. Замість зруйнованих мостів та естакад зведено 39 штучних переправ, також відновлено кілька мостових переходів.

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