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Від початку війни в Україні пошкоджено або повністю зруйновано 24 тис. кілометрів автодоріг, 351 міст, 11 аеропортів, окуповано 4 морські порти, - Мінінфраструктури

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Від початку війни в Україні пошкоджено або повністю зруйновано 24 тис. кілометрів автодоріг, 351 міст, 11 аеропортів, окуповано 4 морські порти, - Мінінфраструктури
За 100 днів боїв пошкоджено або повністю зруйновано 24 тисячі кілометрів автодоріг, 302 автомобільні мости і 49 залізничних, 11 аеропортів, а також окуповано 4 морські порти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства інфраструктури України.

Також на звільнених від окупантів територіях із 24 лютого розчищено сотні кілометрів доріг і відремонтовано сотні кілометрів шляхів. Замість зруйнованих мостів та естакад зведено 39 штучних переправ, також відновлено кілька мостових переходів.

Також читайте: З початку війни зруйновано близько 300 мостів, - Мінінфраструктури

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Топ коментарі

  • Сергей Воробей 25ea4f2b
    Вывод такой.
    Если необеспечивать армию передовым оружием,то и дороги строить нет смысла.
    Да? ЗЕлебобики.
    "Великобудивнидство".
    "Е-бабуся".
    Понавыбирали дегиниратов у власти.
  • КузьмичUA
    А потому что в воюющей стране в первую очередь надо строить Армию, а потом дороги.
    Но то в нормальной стране с нормальным правительством.
  • 5 копійок
    Вони зараз поховались в шпаринах і мовчать як риба апльод. Вилазять тільки на темах про Пороха.
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