Після деокупації Нацполіція викрила понад 460 мародерів на Київщині

Національна поліція викрила 463 мародерів у Київській області після визволення захоплених районів від російських загарбників.

Про це заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На Київщині триває боротьба з мародерством. Після деокупації Національна поліція викрила 463 зловмисників", - зазначив він.

Окрім цього, за словами Тимошенка, проведена колосальна робота з відновлення електропостачання в усіх населених пунктах Київщини - понад 260 тисяч споживачів уже зі світлом. При цьому він уточнив, що ще в березні було знеструмлено пів тисячі населених пунктів області та пошкоджено 10 тисяч кілометрів електроліній.

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