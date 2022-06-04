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"Проведення "референдуму" в Херсонській області на порядку денному поки не стоїть", - колаборант Стремоусов

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"Проведення "референдуму" в Херсонській області на порядку денному поки не стоїть", - колаборант Стремоусов
Російські окупанти тимчасово передумали проводити псевдореферендум на Херсонщині про "приєднання" окупованих територій до Російської Федерації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське пропагандистське агентство РИА Новости, колаборант Кирило Стремоусов заявив, що "проведення референдуму в Херсонській області на порядку денному поки не стоїть".

За його словами, "сьогодні першочергове - повернення регіону до нормального мирного життя".

Плебісцит (всенародне голосування з питання державної приналежності певної території) за його словами, можливий, але "після стабілізації ситуації".

Також читайте: "Референдуми" про входження "ЛДНР", Запорізької та Херсонської областей до складу РФ наразі провести неможливо, - Пєсков

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Топ коментарі

  • Randall Flag da70119e
    Боїтесь, суки. І правильно. ЗСУ вже близько...
  • Валентина Саюн
    А чому йому стояти? Референдум під час війни заборонено, а Херсон це Україна і живе по закону України.
  • 5 копійок
    Навіщо ж найвеличніший здав вам Херсон? Не підведіть його.
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