Найгарячішими точками на фронті залишаються Сєверодонецьк та Слов'янський напрямок, - радник глави МВС Денисенко
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В МВС назвали найгарячішими точками на фронті Сєверодонецьк та Слов'янський напрямок. Ситуація там дуже складна.
Як передає Цензор.НЕТ, про це радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.
Він зазначив, що ситуація в Сєверодонецьку "дуже складна", російські окупанти підтягли до міста значні сили.
За словами Денисенка, друга найгарячіша точка - це напрямок на Слов'янськ.
"Росіяни зараз підтягують туди максимальну кількість сил, які в них є. На цьому напрямку зосереджується вже білпонадьше 20 батальйонних тактичних груп, а одна така група - це 600-800 осіб, це більш як 30 БТРів, 10 танків", - розповів він.