Ворожий літак з території РФ випустив по Сумщині 6 ракет "повітря-земля", - Живицький (оновлено). ФОТО
9 31823
4 червня після 4 ранку на території Сумщини працював ворожий літак
Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Сумщина. Подробиці нічних вибухів. Після 4 ранку на території Сумщини працював ворожий літак. Чотири вибухи на території Сумського району", - інформує він.
За словами Живицького, жертв серед цивільного населення немає. Руйнування уточнюються.
Пізніше Живицький повідомив у фейсбуці про деталі обстрілу.
"По нашій території росіяни випустили 6 ракет "повітря-земля". Ворожий літак не перетинав державного кордону, били з території Росії. В результаті вибухів пошкоджені будинки у одному з населених пунктів Сумської громади. Жертв немає", - зауважив він.