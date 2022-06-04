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Ворожий літак з території РФ випустив по Сумщині 6 ракет "повітря-земля", - Живицький (оновлено). ФОТО

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4 червня після 4 ранку на території Сумщини працював ворожий літак

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Сумщина. Подробиці нічних вибухів. Після 4 ранку на території Сумщини працював ворожий літак. Чотири вибухи на території Сумського району", - інформує він.

За словами Живицького, жертв серед цивільного населення немає. Руйнування уточнюються.

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Ворожий літак з території РФ випустив по Сумщині 6 ракет повітря-земля, - Живицький (оновлено) 01

Пізніше Живицький повідомив у фейсбуці про деталі обстрілу. 

"По нашій території росіяни випустили 6 ракет "повітря-земля". Ворожий літак не перетинав державного кордону, били з території Росії. В результаті вибухів пошкоджені будинки у одному з населених пунктів Сумської громади. Жертв немає", - зауважив він.

Ворожий літак з території РФ випустив по Сумщині 6 ракет повітря-земля, - Живицький (оновлено) 02
Ворожий літак з території РФ випустив по Сумщині 6 ракет повітря-земля, - Живицький (оновлено) 03
Ворожий літак з території РФ випустив по Сумщині 6 ракет повітря-земля, - Живицький (оновлено) 04

Топ коментарі

  • drowsy_cat
    Наші втрати від далекобійної артилерії і ракет. Орки уникають контактних боїв. Нам банально нема чим відповідати. Поки що.
  • Андрей Сафhjyjd
    Свинорос закукарікав
  • Николай Нестор Нагорняк
    Над Сумщиною працював ворожий літак, 4 вибухи на території Сумського району ? А ПВО ?
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