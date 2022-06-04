Туреччина викликала посла Греції через "демонстрації терористичних груп в Афінах" , - ЗМІ

Туреччина викликала посла Греції до міністерства закордонних справ, щоб висловити протест проти того, що, за її словами, Греція надає можливості для терористичних груп.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, з посиланням на Ekathimerini.

Посол Христодулос Лазаріс був викликаний через те, що Греція дозволила Робочій партії Курдистану "демонстрації терористичних груп біля посольства Туреччини в Афінах".

Цього тижня президент Тайіп Ердоган заявив, що Туреччина припиняє переговори з Грецією, частково через сварку з її прем'єр-міністром і те, що Анкара називає порушенням повітряного простору.

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Минулого року, після п’ятирічної перерви, дві країни-члени НАТО відновили переговори щодо вирішення своїх розбіжностей у Середземному морі та інших двосторонніх питань.