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Туреччина викликала посла Греції через "демонстрації терористичних груп в Афінах" , - ЗМІ

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Туреччина викликала посла Греції через "демонстрації терористичних груп в Афінах" , - ЗМІ
Туреччина викликала посла Греції до міністерства закордонних справ, щоб висловити протест проти того, що, за її словами, Греція надає можливості для терористичних груп.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, з посиланням на  Ekathimerini.

Посол Христодулос Лазаріс був викликаний через те, що Греція дозволила  Робочій партії Курдистану  "демонстрації терористичних груп біля посольства Туреччини в Афінах".

Цього тижня президент Тайіп Ердоган заявив, що Туреччина припиняє переговори з Грецією, частково через сварку з її прем'єр-міністром і те, що Анкара називає порушенням повітряного простору.

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Минулого року, після п’ятирічної перерви, дві країни-члени НАТО відновили переговори щодо вирішення своїх розбіжностей у Середземному морі та інших двосторонніх питань.

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Топ коментарі

  • ​‌‍‎‏ ​‌‍‎‏ 26c97767
    Турция эффективно работает на дестабилизацию НАТО.
    Интересно, Эрдоган это ради путлера делает, или он сам по себе такой?
  • Александр Александров 7fa1b22d
    Эрдоган тоже диктатор. Так что сам по себе такой.
  • Mykola Trofimenko
    Викликайте хтось МЗС Туреччини щодо купівлю вкраденого зерна...
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