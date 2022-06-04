Ми запланували амбітний проєкт відбудови України, запрошую партнерів долучитися до його реалізації, - Зеленський

Щоб відновити нормальне життя в Бучі та Бучанській громаді, треба відбудувати майже 2 тисячі споруд.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під звернення до учасників 90-ї щорічної Конференції мерів США, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз, Ви як ніхто інший розумієте, що це означає для будь-якого міста, коли зруйновані чи пошкоджені ракетами, бойовими діями 2 тисячі будинків. Це звичайні житлові будинки, звичайні школи, спортивні об'єкти, медичні установи. А загалом в Україні від 24 лютого під російську окупацію потрапили 3620 населених пунктів. Це й великі міста, і маленькі містечка. У кожному з них є руйнування. Значна кількість із них просто не придатна для цивілізованого життя. Ось таку реальність принесла Росія. Коли в містах немає зв'язку, немає електрики, немає просто води. Коли бомби й ракети можуть знищити будь-яку будівлю – навіть дитячий садочок чи університет. Коли все місто може бути просто спалене", - зазначає глава держави.

Він висловив впевненість, що Україна зможе захистити свободу, і тиранія неодмінно програє. Люди знову зможуть мирно й безпечно жити в українських містах.

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"І щоб це сталося швидше, ми запланували амбітний проєкт відбудови України після цієї війни. Я запрошую вас – ваші міста, ваші компанії, ваш бізнес і фахівців – взяти участь у реалізації цього проєкту. Ви також можете стати саме тими людьми, які обирають захист свободи і цим ставлять крапку в історії тиранії", - наголошує Зеленський.

Він також зауважив, що завдяки лідерству Сполучених Штатів і підтримці всіх наших партнерів українська сміливість отримує необхідну зброю, щоб воювати за свободу. Але потрібно також продемонструвати економічну перевагу вільного світу.

"Тому ми вже пропонуємо нашим партнерам долучитися до відбудови України. Взяти шефство над містом, регіоном чи галуззю, які були зруйновані російськими ударами. І відбудувати їх за найсучаснішими технологіями. Це може бути найбільший економічний проєкт нашого часу, який посилить і Україну, і кожну країну, і кожну компанію, які братимуть участь у післявоєнній відбудові. Ви можете долучитися до реалізації цього великого проєкту. Це обов'язково означатиме економічне зростання, інновації та нові соціальні можливості як для нашої країни, так і для ваших міст", - продовжує глава держави.

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"Допомагайте Україні. Допомагайте ще більше. Беріть участь у відбудові наших міст, наших громад, які звільнені від окупантів", - зауважив він.