Російська пропагандистка Овсяннікова приїхала до України та побувала в Одесі

Одесу ексспівробітниця пропагандистського "Первого канала" називає "рідною" і не розуміє, чому українці закидають їй причетність до розпалювання війни.

Про візит до Одеси Овсяннікова розповіла у Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ. Наразі допис уже видалений, але в інтернеті збереглися його скріншоти.￼ ￼

"Сто днів війни… Рідна Одеса зустріла мене порожніми готелями та замінованими пляжами. Купатися заборонено, — написала Овсяннікова. — Російські військові кораблі постійно обстрілюють місто з моря. Ніхто не може спрогнозувати, куди прилетить черговий снаряд. Уся надія тільки на досконалу систему проти повітряної оборони. Але іноді й вона не рятує. Одна ракета влучила у прибережний готель, інша — у багатоповерховий будинок. Загинули восьмеро людей, у тому числі немовля. Будівельники вже почали відновлювати зруйновані секції будинку".

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У відповідь на критичні закиди в коментарях, що вона, мовляв, відповідальна за біду Одеси, Овсяннікова написала: "Особисто я нічого поганого Україні не зробила, навпаки — захищаю її", та уточнила, що "не писала пропагандистських текстів, а була технічною працівницею у міжнародному відділі". Вона не розуміє, чому не може приїхати в "країну, де народилась", де живуть дві її двоюрідні сестри і могила батька.







Нагадаємо, 31 травня українське інформагентство "Інтерфакс-Україна" анонсувало на 1 червня, а потім скасувало пресконференцію Овсяннікової про те, "як працює російська пропаганда". Гендиректор агентства Олександр Мартиненко повідомив, що захід скасували через "негативний суспільний резонанс".

Незабаром після цього Овсяннікова потрапила до списку сайту "Миротворець". Там зазначили, що пропагандистка брала участь в інформаційно-пропагандистських спецопераціях Кремля, спрямованих на усунення тиску санкцій на Росію.