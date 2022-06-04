Рішуче засуджуємо окупацію Запорізької АЕС. РФ повинна негайно припинити всі дії, спрямовані проти ядерних об’єктів в Україні, - МЗС
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.
Як зазначається, дії російських ядерних терористів на ЗАЕС та в тимчасово окупованому м.Енергодар, постійні ракетні обстріли території України з боку РФ, зокрема й у напрямку цієї та інших атомних електростанцій, становлять безпрецедентну загрозу ядерній безпеці України, Європи та всього світу. РФ повинна неухильно дотримуватись законів і звичаїв війни, в тому числі і щодо ядерних об’єктів.
"Немає жодного виправдання підступним перешкодам, які чинить країна-агресор, спільним зусиллям України і міжнародного співтовариства, спрямованим на деокупацію станції та відновлення її сталого функціонування під гарантіями МАГАТЕ", - зазначають у зовнішньополітичному відомстві України.
"Закликаємо Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша подвоїти зусилля з метою віднайдення шляхів якомога швидшого звільнення ЗАЕС від російських загарбників, повернення її під повний контроль України, відновлення безпеки станції, а також вироблення дієвих модальностей направлення на ЗАЕС місії міжнародних експертів під егідою МАГАТЕ/ООН. Розраховуємо на активну позицію держав-партнерів з цього приводу у рамках майбутніх засідань Ради керуючих та Генеральної конференції МАГАТЕ", - йдеться у коментарі МЗС.
МЗС вимагає від Росії повного виконання резолюції Ради керуючих МАГАТЕ від 03.03.2022 "Наслідки ситуації в Україні для ядерної безпеки, фізичної ядерної безпеки та гарантій".
"РФ повинна негайно припинити всі дії, спрямовані проти ядерних об’єктів в Україні, і повернути українській стороні контроль над усіма захопленими ядерними установками. Цинічні спроби країни-агресора змусити Україну придбавати вироблену нею ж на ЗАЕС електроенергію мають негайно припинитися", - резюмують у МЗС.