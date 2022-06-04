Рішуче засуджуємо окупацію Запорізької АЕС. РФ повинна негайно припинити всі дії, спрямовані проти ядерних об’єктів в Україні, - МЗС

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує триваючу окупацію Запорізької АЕС, яка продовжує перебувати під ефективним контролем російських військових підрозділів та представників російських енергетичних компаній.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

Як зазначається, дії російських ядерних терористів на ЗАЕС та в тимчасово окупованому м.Енергодар, постійні ракетні обстріли території України з боку РФ, зокрема й у напрямку цієї та інших атомних електростанцій, становлять безпрецедентну загрозу ядерній безпеці України, Європи та всього світу. РФ повинна неухильно дотримуватись законів і звичаїв війни, в тому числі і щодо ядерних об’єктів.

"Немає жодного виправдання підступним перешкодам, які чинить країна-агресор, спільним зусиллям України і міжнародного співтовариства, спрямованим на деокупацію станції та відновлення її сталого функціонування під гарантіями МАГАТЕ", - зазначають у зовнішньополітичному відомстві України.

"Закликаємо Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша подвоїти зусилля з метою віднайдення шляхів якомога швидшого звільнення ЗАЕС від російських загарбників, повернення її під повний контроль України, відновлення безпеки станції, а також вироблення дієвих модальностей направлення на ЗАЕС місії міжнародних експертів під егідою МАГАТЕ/ООН. Розраховуємо на активну позицію держав-партнерів з цього приводу у рамках майбутніх засідань Ради керуючих та Генеральної конференції МАГАТЕ", - йдеться у коментарі МЗС.

МЗС вимагає від Росії повного виконання резолюції Ради керуючих МАГАТЕ від 03.03.2022 "Наслідки ситуації в Україні для ядерної безпеки, фізичної ядерної безпеки та гарантій".

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"РФ повинна негайно припинити всі дії, спрямовані проти ядерних об’єктів в Україні, і повернути українській стороні контроль над усіма захопленими ядерними установками. Цинічні спроби країни-агресора змусити Україну придбавати вироблену нею ж на ЗАЕС електроенергію мають негайно припинитися", - резюмують у МЗС.