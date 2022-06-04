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У ЄС обговорюють можливість загального визнання водійських посвідчень українських біженців, - ЗМІ

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У ЄС обговорюють можливість загального визнання водійських посвідчень українських біженців, - ЗМІ
Щоб допомогти українським біженцям і транспортним компаніям, Єврокомісія планує спеціальні правила для загальноєвропейського визнання українських водійських прав.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді німецького уряду на запитання депутатки Клари Бюнгер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

На рівні ЄС федеральний уряд і федеральні землі обговорюють з Європейською комісією можливості визнання українських водійських прав.

Депутатка від Лівих хотіла дізнатися, чи планує федеральний уряд винятки, оскільки новий іспит з водіння в Німеччині спричинить для біженців значні витрати, потребуватиме часу і матиме перешкоди, зокрема, у вигляді мовного бар’єру.

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Крім того, багатьом біженцям потрібні водійські права для отримання роботи.

Іноземцям, які проживають в Німеччині та приїжджають з країн, що не входять до ЄС, зазвичай дозволяється керувати автомобілем протягом шести місяців з водійськими правами своєї країни. Після цього потрібне водійське посвідчення, видане в Німеччині.

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Топ коментарі

  • Бандерівець
    У Львові теж не вистачає водіїв..................... За ті копійки шо тут платять мало хто хоче працювати на бариг українських.
  • Aleksii Rodin
    И три месяца было до войны... А сейчас... Даже не знаю... Езжу по своим украинским правам... Потому что сейчас менять, это на три месяца остаешься без машины...
  • Lisa Brenner
    Я из Красного Креста забочусь о семьях из Украины и т.д. Так что я должнa сказать, что в наших краях без машины плохо. Это станет большим облегчением для многих.
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