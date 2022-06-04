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Окупанти хочуть відправити жителів Херсона розбирати руїни Маріуполя

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Окупанти хочуть відправити жителів Херсона розбирати руїни Маріуполя
Загарбники обіцяють, що херсонців будуть відправляти "працювати на відновлення об'єктів інфраструктури Маріуполя".

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

За повідомленням, у Херсоні колаборанти відкрили контору "Єдиної Росії". Там паспортні дані містян збирають "за пару банок простроченої тушонки".

"Секретар путінської партії турчак, який приїхав "допомогти", заявив, що херсонців будуть відправляти "працювати на відновлення об'єктів інфраструктури Маріуполя", - повідомили у Страткомі.

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Таким чином, для розчищення зруйнованого рашистами Маріуполя та збирання трупів окупанти хочуть залучати інших поневолених українців – мешканців окупованого Херсона.

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Топ коментарі

  • Green sheet
    А свидетелей потом в тот же ров или в теплушки и на Магадан.
  • Алексей Королевский 40f6fcd3
    Фашисты будущего будут называть себя антифашистами (с)
  • Masha Nikolaeva
    Есть замечательный датский фильм The land of mine (в названии игра слов, моя земля либо минированная земля). После окончания Второй Мировой восемнадцатилетних пленных немцев отправляют на разминирование прибрежной зоны Дании. И каждый день кто-то из них подрывается на мине, и если не умирает сразу, то умирает потом в страшных муках без медицинской помощи. Руководитель этих работ, датчанин, вначале не проявляет никакого участия к этим пленным, которых для него и для его страны, по сути, уже нет в живых, но в какой-то момент в нем происходит перемена.
    Фильм никак не соприкасается с темой происходящего в Херсоне.
    Если бы расиянцам со школьной скамьи рассказывали о том, что война - это про смерть, а не про победу, то на 140 миллионов моральных уродов на земле было бы меньше.
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