Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 31 050 осіб, 210 літаків, 175 гелікоптерів, 1376 танків та 3379 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 4 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 31 050 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.06 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 31050 (+100) осіб ліквідовано,
танків - 1376 (+9) од,
бойових броньованих машин - 3379 (+13) од,
артилерійських систем - 680 (+5) од,
РСЗВ - 207 (+0) од,
засоби ППО - 95 (+0) од,
літаків - 210 (+0) од,
гелікоптерів - 175 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 540 (+5),
крилаті ракети - 122 (+1),
кораблі /катери - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2337 (+8) од,
спеціальна техніка - 52 (+1).
"Найбільших втрат противник зазнав на Запорізькому напрямку. Дані уточнюються", - зауважили у Генштабі ЗСУ.