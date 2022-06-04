Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 31 050 осіб, 210 літаків, 175 гелікоптерів, 1376 танків та 3379 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 4 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 31 050 осіб.