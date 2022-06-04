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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 31 050 осіб, 210 літаків, 175 гелікоптерів, 1376 танків та 3379 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 4 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 31 050 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.06 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 31050 (+100) осіб ліквідовано,

танків - 1376 (+9) од,

бойових броньованих машин - 3379 (+13) од,

артилерійських систем - 680 (+5) од,

РСЗВ - 207 (+0) од,

засоби ППО - 95 (+0) од,

літаків - 210 (+0) од,

гелікоптерів - 175 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 540 (+5),

крилаті ракети  - 122 (+1),

кораблі /катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2337 (+8) од,

спеціальна техніка  - 52 (+1).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 31 050 осіб, 210 літаків, 175 гелікоптерів, 1376 танків та 3379 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Запорізькому напрямку. Дані уточнюються", - зауважили у Генштабі ЗСУ.

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Топ коментарі

  • Rodrigo Diaz
    Всі москалі мають подохнути,без винятку!Слава нашим Воїнам!!!
  • krot_lub
    Ніхто не задумувався чому так безсоромно влада розкрадала Україну? Так ведуть себе лише тоді коли за це нічого не буде «війна», докази будуть знищені, чи окупанти.
  • руслан задорожний
    цензор-нвіщо ці довбані цифри кому вони потрібні ця арифемитика. коли ця зелень відповість за прохід з Криму і ті жертви що стали наслідком цієї зради. не було б ні Маріуполя ні Бердянська мається ввиду жертви серед громадян і руїни хто відповість за смерть дітей як результат цієї зради.
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