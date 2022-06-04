Посольство Мексики українською мовою відмовляє росіянам в поданні документів на візу. СКРІНШОТ

Росіяни, які намагаються оформити електронну візу для в'їзду до Мексики на сайті посольства, отримують відмову українською мовою.

Відповідний скріншот опублікували російські ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Таку відповідь отримують громадяни, які заповнили на сайті посольства анкету з особистими даними, а країною громадянства вказали Росію.

Якщо ж вказати в анкеті, що маєш громадянство України, заявка проходить успішно, зазначає "Громадське радіо".

Офіційно Мексика поки це не коментувала.

Нагадаємо, раніше візи громадянам Росії перестали видавати Естонія, Чехія, Латвія, Литва та Норвегія.

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