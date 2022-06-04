По Харківському району завдано ракетного удару. Ворог намагався наступати на Харківщині, ЗСУ всі атаки відбили, - Синєгубов
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Ніколи не пробачимо цього окупантам! Вони заплатять за кожне забране дитяче життя!", - зазначає він.
За його словами, на жаль, і досі від дій загарбників страждають діти. Минулої доби під час обстрілу Балаклії поранення отримала 11-річна дитина. Загалом в Балаклії 8 поранених. Ще 2 поранених у Харкові внаслідок обстрілу околиць міста.
"Протягом доби ворог обстрілював Барвінкове в Ізюмському районі та Циркуни в Харківському. По Харківському району завдано ракетного удару. Пошкоджені будинки, але без постраждалих", - інформує Синєгубов.
Крім того, він зазначив, що на Харківщині тривають бої. Ворог намагався вести наступ на Барвінкове та Святогірськ. На Ізюмщині ворог наступав в напрямку Вірнопілля та Богородичного.
"Всі атаки відбиті. Наші захисники тримають позиції", - резюмує очільник регіону.