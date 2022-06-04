На честь 128-ї гірсько-штурмової бригади назвали вулицю в Перечині на Закарпатті

На Закарпатті у процесі перейменування вулиць із радянськими та російськими назвами у містечку Перечин назвали вулицю на честь 128-ї окремої Закарпатської гірсько-штурмової бригади.

Про це повідомив міський голова Перечина Іван Погоріляк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

Зі слів мера Перечина, іменем 128-ї бригади назвали відгалуження вулиці Ужанської в містечку. Ця вулиця веде до будівель колишньої військової частини.

Як повідомив Погоріляк, рішення про перейменування направили до Мін'юсту з тим, аби нову назву внести до словника Єдиних та державних реєстрів.

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128-ма окрема Закарпатська гірсько-штурмова бригада дислокується на Закарпатті, саме в цьому формуванні ЗСУ служить та зараз захищає вітчизну більшість закарпатців. Бригада тримає рубежі на лінії зіткнення з ворогом, знищує ворожу техніку та особовий склад окупантів, звільняє тимчасово захоплені території.

З початку війни має п'ятеро військових, нагороджених найвищими державними нагородами України - званням "Герой України" з удостоєнням ордена "Золота зірка". Деяким героям відзнака присуджена посмертно.

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