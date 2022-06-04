За минулу добу унаслідок обстрілу Миколаївщини поранено 9 осіб, - облрада

Унаслідок російського обстрілу Миколаївщини 3 червня було поранено 9 людей, також загорілася хвойна підстилка в лісі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал голови Миколаївської облради Ганни Замазєєвої.

"Знову дісталося Баштанському району та Миколаєву. Обстріли зафіксовані в Березнегуватській громаді. Горіла хвойна підстилка на території Балабанівського лісу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом за минулу добу на Миколаївщині поранень зазнали 9 осіб. Дітей серед постраждалих немає.



"Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу. Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 252 громадянина, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 73 постраждалих отримали допомогу амбулаторно", - додала вона.

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