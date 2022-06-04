Засновник "Яндекса" Волож потрапив під санкції та пішов у відставку, акції компанії обвалилися

Засновник і генеральний директор "Яндекса" Аркадій Волож потрапив до шостого пакету санкції Євросоюзу щодо РФ. Він оголосив, що залишає раду директорів і посаду генерального директора компанії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

У ЄС зазначили, що Волож працює в секторах економіки, які забезпечували суттєвий дохід для російської влади. Також, за даними європейських чиновників, засновник "Яндекса" матеріально підтримує російський уряд і відповідає за підтримку політики, яка дестабілізує Україну.

Акціонерами й інвесторами компанії є російські державні банки, такі як "Сбербанк" і ВТБ. Влада РФ може безпосередньо впливати на її діяльність через Фонд громадських інтересів, якому належить "золота акція" російського технологічного гіганта, йдеться в документі.

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"Яндекс" також відповідає за просування державних ЗМІ та наративів у результатах пошуку, а також за зниження рейтингу та видалення контенту, який критикує Кремль, наприклад, контенту, пов'язаного з агресивною війною Росії проти України", — наголошується в обґрунтуванні санкцій проти Воложа.

Після оголошення обмежень щодо засновника "Яндекса" вартість акції компанії обвалилася — цінні папери здешевшали на 14,17% до 1366,4 руб.

Волож оголосив, що залишає раду директорів і посаду генерального директора "Яндекса", запевнивши, що "продовжить допомагати компанії та її команді". Рішення Європейської комісії бізнесмен назвав "нелогічним".

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Водночас російські ЗМІ з посиланням на оточення вже колишнього гендиректора "Яндекса" Аркадія Воложа повідомляли, що російський технологічний гігант шукає, кому продати свої російські активи. Крім "Яндекс.Дзена" та "Яндекс.Новин", йдеться про пошуковий і поштовий сервіси, а також платформу "Кінопошук".

Аркадій Волож із статками $2,3 млрд займає 64 місце в рейтингу 200 найбагатших бізнесменів Росії за версією Forbes. 2018 року Волож та члени його родини отримали паспорти Мальти за програмою громадянство в обмін на інвестиції.

Нагадаємо, набув чинності шостий пакет санкцій Європейського союзу щодо РФ. Під обмеження потрапили наближена до президента Росії Володимира Путіна олімпійська чемпіонка Аліна Кабаєва, діти та дружина прессекретаря російського лідера Дмитра Пєскова, засновник і гендиректор "Яндекса" Аркадій Волож, низка компаній і фінансових установ. Також ЄС запровадив санкції і проти Білорусі через підтримку самопроголошеним президентом Лукашенком війни проти України.