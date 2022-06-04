Воїни повітряного командування "Південь" збили ворожий розвідувально-ударний безпілотник "Форпост"

4 червня воїни повітряного командування "Південь" збили ворожий розвідувально-ударний БПЛА "Форпост".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на службу зв’язків із громадськістю повітряного командування "Південь".

"4 червня воїни повітряного командування "Південь" записали на свій рахунок ще один збитий ворожий розвідувально-ударний БПЛА "Форпост". Повітряна ціль, яка виконувала завдання розвідки чорноморського узбережжя, безпорадно впала в Чорне море. Нищимо ворога і його задуми! Слава Україні!" - йдеться у повідомленні.

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