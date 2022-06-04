На окупованому Донбасі почав працювати один з найбільших банків РФ - "Промсвязьбанк"

Один з найбільших російських банків - "Промсвязьбанк" - розпочав свою діяльність на території окупованої частини Донецької області.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російський "Интерфакс".

Відповідне рішення ухвалили колаборанти з так званого "Державного комітету оборони (ДКО) Донецької народної республіки".

"Право надання банківських та інших фінансових послуг, у тому числі кредитування юридичних та фізичних осіб, відкриття та ведення банківських рахунків тощо на території ДНР набуває Публічне акціонерне товариство "Промзв'язокбанк" (РФ, Москва)", - йдеться у тексті постанови.

Зазначається також, що аналогічне рішення було ухвалено колаборантами і на окупованій частині Луганщини, однак офіційних підтверджень цієї інформації наразі немає.

Читайте: Ліквідовано канал фінансування агентури РФ в Україні, нейтралізовано угруповання, що діяло в інтересах спецслужб агресора, - СБУ. ФОТО

Раніше, на початку травня, "Промсвязьбанк" відкрив перші два офіси в окупованому Криму - у Сімферополі та Севастополі.