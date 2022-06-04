Новини • Окуповані території - Крим і Донбас

На окупованому Донбасі почав працювати один з найбільших банків РФ - "Промсвязьбанк"

4 13412
На окупованому Донбасі почав працювати один з найбільших банків РФ - "Промсвязьбанк"
Один з найбільших російських банків - "Промсвязьбанк" - розпочав свою діяльність на території окупованої частини Донецької області.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російський "Интерфакс".

Відповідне рішення ухвалили колаборанти з так званого "Державного комітету оборони (ДКО) Донецької народної республіки".

"Право надання банківських та інших фінансових послуг, у тому числі кредитування юридичних та фізичних осіб, відкриття та ведення банківських рахунків тощо на території ДНР набуває Публічне акціонерне товариство "Промзв'язокбанк" (РФ, Москва)", - йдеться у тексті постанови.

Зазначається також, що аналогічне рішення було ухвалено колаборантами і на окупованій частині Луганщини, однак офіційних підтверджень цієї інформації наразі немає.

Читайте: Ліквідовано канал фінансування агентури РФ в Україні, нейтралізовано угруповання, що діяло в інтересах спецслужб агресора, - СБУ. ФОТО

Раніше, на початку травня, "Промсвязьбанк" відкрив перші два офіси в окупованому Криму - у Сімферополі та Севастополі.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Voc Vox
    какая разница?
  • Старый Котяра 91554d72
    Даунецкие! Вам неслыханно повезло! Бери кредит под драконовские проценты, гуляй и веселись кормилец пол-Украины. Просрочил платеж - тоже не беда, только в армию заберут. Добрейшее МО России погасит, пока будешь в окопах гнить.
  • Aks World
    Шарился с начала войны по Бердянским и Мелитопольским группам, первые 2 месяца войны там ненавидели орков, теперь же либо всем все равно, либо поддерживают. Через год там ментально ни одного украинца не останется
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини