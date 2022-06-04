Це призведе до ядерної катастрофи, - Енергоатом застерігає від вимкнення Запорізької АЕС

На сьогодні відключення Запорізької АЕС окупантами не є можливим.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на УНІАН, про це сказав голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі Всеукраїнського телемарафону.

"Якщо вони (окупанти, - ред.) поставлять весь персонал під дула зброї, то вони можуть змусити (працівників, - ред.) вимкнути станцію, але це буде актом ядерного тероризму. Тому що разом з відключенням станції будуть зупинені всі насоси, які охолоджують активні зони реактора, їх там 6 штук. Звичайно це призведе до ядерної катастрофи, тому ми не вважаємо це можливим. І персонал буде до останнього робити, щоб блоки працювали безпечно, а це означає, що вони працюють на енергосистему України", - зазначив він.

Котін додав, що персонал ЗАЕС працює під тиском окупантів, який останнім часом посилюється.

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Як повідомлялося, Запорізьку АЕС з 4 березня 2022 року контролюють російські загарбники. Також під окупантами місто-супутник АЕС - Енергодар.

Захопивши станцію, загарбники відключили онлайн-моніторинг, щоб приховати свої дії від МАГАТЕ. У Європейському Союзі закликають Росію повернути Україні контроль над ЗАЕС.