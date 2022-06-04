"Командир полка сказал: Берите лопаты и идите как пехота, умирайте", - окупанти скаржаться на нелюдське ставлення офіцерів. АУДІО
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Загарбники скаржаться рідним на нелюдське ставлення офіцерів та погані умови служби.
Це випливає з перехоплення телефонної розмови окупанта з родичами в Росії, яку опублікувало ГУР Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.
Загарбник скаржиться, що росіяни весь час стріляють один в одного.
"От пехоты же вообще ничего не осталось. Они там друг с другом стреляют постоянно… Там наши два танка схлестнулись, двухсотые, трёхсотые. Тут вообще постоянно… наша даже артиллерия, бывает, нашу пехоту кроет", - каже він.
Також окупант згадує про злочини свого "колеги", який зґвалтував в сусідньому селі 15-річну дівчину. І нарікає на погане ставлення офіцерів до солдатів. ￼
"Командир полка у нас же такой. У нас когда боевые машины взорвали, он сказал: берите лопаты и идите как пехота. Умирайте, сказал комбат", - скаржиться загарбник.