Макрон виступив проти приниження Росії: "Я сказав Путіну, що він скоїв історичну та фундаментальну помилку"
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Макрон намагався підтримувати діалог із президентом Росії Володимиром Путіним після вторгнення РФ в Україну в лютому. Його позицію неодноразово критикували деякі країни в Європі, оскільки вони розглядають її як підрив зусиль з тиску на Путіна.
"Ми не повинні принижувати Росію, щоб у день, коли припиняться бойові дії, ми могли побудувати вихідний пандус дипломатичними засобами", - сказав Макрон.
"Я переконаний, що роль Франції – бути посередницькою державою" - додав він.
Макрон регулярно спілкувався з Путіним після вторгнення в рамках зусиль щодо припинення вогню та початку переговорів між Києвом і Москвою.
"Я думаю, і я сказав йому (Путіну – ред.), що він скоїв історичну та фундаментальну помилку для свого народу, для себе та для історії. Я думаю, що він ізолював себе. Ізолювати себе – це одне, а змогти вибратися з цього – тяжкий шлях", – заявив Макрон.
Франція підтримує Україну у військовому та фінансовому плані, але від початку війни Макрон не був у Києві, як інші лідери ЄС, чого Україна хотіла від нього. Макрон сказав, що не виключає такої поїздки найближчим часом.