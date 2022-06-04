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Комісари ООН їдуть в Україну по дані "з перших вуст" про порушення на війні

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Комісари ООН їдуть в Україну по дані "з перших вуст" про порушення на війні
Комісари незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні здійснять свою першу місію до нашої країни в період із 7 до 16 червня.

Про це повідомили в Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини, інформує Цензор.НЕТ.

"Комісари мають намір відвідати декілька міст в Україні, зокрема Львів, Київ, Харків та Суми, аби отримати інформацію з перших вуст про ймовірні порушення та утиски прав людини й порушення міжнародного гуманітарного права, а також зустрітися з жертвами та свідками, а також внутрішньо переміщеними особами", - йдеться у повідомлені.

Участь у місії беруть три комісари: Ерік Мосе (голова комісії), Ясмінка Джумхур і Пабло де Грейф. Заплановані їх зустрічі з представниками уряду України, включаючи ключових міністрів, представниками громадянського суспільства та агентств ООН.

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Зазначається, що незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні є незалежним органом, уповноваженим Радою з прав людини ООН, серед іншого, розслідувати всі ймовірні порушення та утиски прав людини та порушення міжнародного гуманітарного права, а також пов’язані з ними злочини, в контексті агресії проти України з боку російської федерації.

Місія також має мандат на встановлення фактів, обставин та першопричин будь-яких подібних порушень і утисків, а також збір, узагальнення та аналіз доказів таких порушень і утисків, включно з їх гендерним виміром, на випадок будь-яких майбутніх судових розглядів.

Наприкінці своєї місії до України, 15 червня, комісари проведуть пресконференцію.

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Комісія подасть доповіді за підсумками своєї діяльності Генеральній Асамблеї у жовтні 2022 року, та Раді з прав людини ООН – у березні 2023 року.

Топ коментарі

  • Paul Foxen
    я не заперечую що демократія і права людини, це надбання людства... але ось такі тексти про імбецилів Ліги Націй, від них хочеться просто блювати... розслідувачі грьобані, брехливі лицемірні покидьки, ваші права людини закінчуютсья там де прилітають російські чи китайські ракети балістичні, замість того щоб захищати свої цінності, вони ниють і їздять на поклон в бункер, чи по телефону просять милості
    ссикливі нікчеми які ні за що отримують зарплатню, патякали оонівські
  • Kindrat74
    Тобто сама по собі війна - це не порушення? Окупація територій, вбивство громадян (для них, мабуть, дивно, але військові - це також громадяни) - це нормально, не порушення?.. Логіка якихось добо..бів!!!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    три місяці їдуть... мабуть хвилюються що ми по русні на їх території можемо жахнути???
    а інакше...чого так поспішають? ))
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