Комісари ООН їдуть в Україну по дані "з перших вуст" про порушення на війні

Комісари незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні здійснять свою першу місію до нашої країни в період із 7 до 16 червня.

Про це повідомили в Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини, інформує Цензор.НЕТ.

"Комісари мають намір відвідати декілька міст в Україні, зокрема Львів, Київ, Харків та Суми, аби отримати інформацію з перших вуст про ймовірні порушення та утиски прав людини й порушення міжнародного гуманітарного права, а також зустрітися з жертвами та свідками, а також внутрішньо переміщеними особами", - йдеться у повідомлені.

Участь у місії беруть три комісари: Ерік Мосе (голова комісії), Ясмінка Джумхур і Пабло де Грейф. Заплановані їх зустрічі з представниками уряду України, включаючи ключових міністрів, представниками громадянського суспільства та агентств ООН.

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Зазначається, що незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні є незалежним органом, уповноваженим Радою з прав людини ООН, серед іншого, розслідувати всі ймовірні порушення та утиски прав людини та порушення міжнародного гуманітарного права, а також пов’язані з ними злочини, в контексті агресії проти України з боку російської федерації.

Місія також має мандат на встановлення фактів, обставин та першопричин будь-яких подібних порушень і утисків, а також збір, узагальнення та аналіз доказів таких порушень і утисків, включно з їх гендерним виміром, на випадок будь-яких майбутніх судових розглядів.

Наприкінці своєї місії до України, 15 червня, комісари проведуть пресконференцію.

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Комісія подасть доповіді за підсумками своєї діяльності Генеральній Асамблеї у жовтні 2022 року, та Раді з прав людини ООН – у березні 2023 року.