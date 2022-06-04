Якщо Росія не зніме блокаду портів, світові загрожує голод, - міністр інфраструктури Кубраков

Світу загрожує гостра нестача продовольства, якщо Росія не зніме блокаду українських портів на Чорному морі.

Про це міністр інфраструктури України Олександр Кубраков сказав в інтерв'ю Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.Нет.

Кубраков сказав, що Україна та її союзники шукають можливості вивезти з країни близько 22 млн тонн зерна, попри те, що Росія захопила деякі з її найбільших морських портів, а флот РФ блокує українські морські перевезення та створює загрозу десяткам мільйонів людей, які залежать від постачання зерна з України.

Міністр пояснив, що можливостей транспортування іншими видами транспорту – автомобільним, річковим та залізничним – недостатньо, щоб вивезти запаси зерна.

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"Все це не становитиме і 20% від обсягу, який ми могли б відправити через порти Чорного моря", – сказав він. При тому, що транспортні компанії докладають "надлюдських" зусиль і обсяг експорту зростає з кожним місяцем, у короткостроковій перспективі його вдасться підняти у кращому разі до 30% експортних потужностей України через Чорне море.

Міністр заявив, що влаштована Росією блокада може призвести до виникнення голоду "глобального масштабу", і що Кремль поводиться як "закінчений пірат", коли шантажує Захід загрозою голоду в Африці та вимагає зняття санкцій.

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"Їм немає справи до людей в Африці. Вони кажуть: "нам на вас начхати, нас турбують лише санкції проти нас. Тепер ви наші заручники", – сказав Кубраков.