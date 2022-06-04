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РФ принижує себе сама, - Кулеба відреагував на заклики Макрона "не принижувати Росію"

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РФ принижує себе сама, - Кулеба відреагував на заклики Макрона "не принижувати Росію"
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба різко відреагував на заяву президента Франції Емманюеля Макрона щодо уникнення "приниження Росії".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у Twitter.

"Заклики уникнути приниження Росії можуть лише принизити Францію і будь-яку іншу країну, яка до цього закликала б. Бо саме Росія принижує сама себе. Нам усім краще зосередитися на тому, як поставити Росію на місце. Це принесе мир і врятує життя", – впевнений очільник МЗС України.

Нагадаємо, Макрон під час спілкування з журналістами заявив, що Путін "зробив історичну і фундаментальну помилку для свого народу, для себе та для історії". Президент Франції додав, що Росію не слід "принижувати... щоб в день припинення бойових дій ми могли прокласти вихід дипломатичними засобами".

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    браво! добре сказав! і вичерпно!!! додати нічого!!!
  • vityana Opek
    Якраз додати є що, Мікрон своїми незрозумілими і тупими закликами щодо не приниження рашки і ху.йла, яким хватило дурості в центрі Європи у 21 столітті здійснювати геноцид суверенної і незалежної держави з населенням близько 40 міліонів, демонструє свою дурість і підставляє увесь французький народ.
    Це можливо лише за двох обставин

    1 - Макрон зневажає Україну і українців,
    2 - компромат на Макрона у ху.йла дуже значущий.
  • piligrim
    нехай запустить до Лувра та Версалю тижні на два бойових бурятів... а потім розповідає про "приниження"...
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