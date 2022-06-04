Казахстан перейменовує свою нафту, щоб не плутали з російською

Казахстан із понеділка, 6 червня офіційно перейменує свою експортну нафту, аби уникнути можливого ототожнення казахстанської сировини з російською, яка потрапила під санкції Європейського Союзу. Нова назва казахстанської нафти - KEBCO.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, це в коментарі агентству Reuters підтвердила пресслужба казахстанського виробника нафти "СНПС-Актобемунайгаз".

"У зв'язку з нещодавніми значними геополітичними змінами та щоб уникнути негативного впливу змін на експорт казахстанської нафти через російські порти, із червня 2022 року застосовується така назва для сорту - KEBCO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil)", - сказано в коментарі компанії.

Зазначається, що про перейменування нафти агентству повідомили ще чотири джерела в Казахстані.

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"Це необхідно, аби наша нафта не потрапила під санкції, а в її назві чітко було вказано країну походження в документах. Інакше ми матимемо проблеми з відкриттям акредитивів", - пояснило джерело агентству Reuters.

Джерела також повідомили, що сподіваються на отримання вигідніших цін на свою нафту та спрощення її продажу, якщо в документах буде чітко вказано, що сировина не надійшла з Росії.

Також зазначається, що близько 20% казахстанської нафти, що експортується, йде транзитом через російські морські порти, і хоча вона технічно не підпадає під західні санкції, ці поставки неодноразово помилково приймали за російські.