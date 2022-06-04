В Україні запустили платформу для людей з інвалідністю

На платформі всі охочі можуть отримати інформацію про фізичне та психічне здоров’я, контакти першої допомоги та всіх необхідних послуг, а також доступ до комунікації у рамках спільноти однолітків та експертів.

Проєкт спільно створили волонтери з України та Швейцарії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зараз на сайті www.enableme.com.ua/ua люди з інвалідністю можуть отримати інформацію про допомогу в Україні та в евакуації.

"Ця платформа потрібна українським людям з обмеженими можливостями, щоби вони мали змогу не лише налагодити контакти, але й обмінятися досвідом з людьми, які вже стикнулися з певними специфічними проблемами. Досі вся необхідна інформація була розміщена розрізнено - на окремих сайтах та порталах, а не на єдиній зручній платформі, постійна комунікація між особами з інвалідністю була вкрай складною. Але EnableMe здатний змінити цю ситуацію, і ми зробимо все можливе, щоби покращити життя українських людей з інвалідністю", – зазначає керівник проекту Олександра Журахівська.

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Ініціативу охоче підтримали профільні організації, що працюють у сфері допомоги людям з інвалідністю в Україні, державні організації та українські волонтери.

В Україні проживає 2,7 мільйона людей з інвалідністю, у тому числі 162 тисяч дітей.