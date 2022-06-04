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Я бачу багато порад, що має зробити Зеленський для припинення війни, і майже не бачу рекомендацій Путіну. Дивно, - Макфол

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Я бачу багато порад, що має зробити Зеленський для припинення війни, і майже не бачу рекомендацій Путіну. Дивно, - Макфол
Колишній посол США в РФ Майкл Макфол дивується ставленню до президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Про це він пише у твітері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я бачу у своїй твіттер-стрічці так багато рекомендацій, що має зробити Зеленський, щоб припинити вторгнення Путіна до його країни. Я бачу дуже мало рекомендацій, що має зробити Путін, щоб припинити своє вторгнення. Дивно", - зауважує Макфол.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Рекомендація пуйлу одна-здохни падло...
  • Алекс Ков
    Респект Макфолу!
  • Fundador Null
    Бо Зеленський за всі три роки зарекомендував себе як недалеке посміховисько котре не розуміє що таке державне управління і розбудова армії. Та навіть і сьогодні він не покидає спроби заробити на війні - чого варто лиш згадати реверанси з Абрамовичем, я дуже сумніваюсь що ЗЕбубочка безкоштовно вивів того з під санкцій.
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