На розмінування України може знадобитись до 10 років, - Монастирський
Про це міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив під час відкриття експозиції "Осередок безпеки", передає Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення МВС у Телеграмі.
Сьогодні, 4 червня, очільник МВС України відвідав відкриття експозиції ДСНС України "Осередок безпеки". Цією виставкою започатковується програма превентивного виховання МВС України з мінної безпеки для українських дітей та їхніх батьків.
Міністр повідомив, що наразі внаслідок повномасштабного вторгнення армії Росії на територію України заміновано й забруднено нерозірваними боєприпасами близько 300 тисяч квадратних кілометрів. Це половина території України. На розмінування в таких масштабах потрібно буде 5–7, а то й 10 років.
Він зазначив, що від початку війни піротехніки ДСНС уже знешкодили майже 130 тис. боєприпасів, зокрема майже 2 тис. авіабомб, обстежено (очищено) територію площею майже 30 тис. квадратних кілометрів.