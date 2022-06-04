На розмінування України може знадобитись до 10 років, - Монастирський

На повне розмінування території України може знадобитись до 10 років.

Про це міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив під час відкриття експозиції "Осередок безпеки", передає Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення МВС у Телеграмі.

Сьогодні, 4 червня, очільник МВС України відвідав відкриття експозиції ДСНС України "Осередок безпеки". Цією виставкою започатковується програма превентивного виховання МВС України з мінної безпеки для українських дітей та їхніх батьків.

Міністр повідомив, що наразі внаслідок повномасштабного вторгнення армії Росії на територію України заміновано й забруднено нерозірваними боєприпасами близько 300 тисяч квадратних кілометрів. Це половина території України. На розмінування в таких масштабах потрібно буде 5–7, а то й 10 років.

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Він зазначив, що від початку війни піротехніки ДСНС уже знешкодили майже 130 тис. боєприпасів, зокрема майже 2 тис. авіабомб, обстежено (очищено) територію площею майже 30 тис. квадратних кілометрів.

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