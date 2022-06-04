З початку доби відбито 5 атак ворога. Знищено 44 одиниці техніки рашистів і 3 повітряні цілі, - пресцентр ОС

Станом на 21:00 4 червня українські захисники зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили 5 атак ворога. На трьох локаціях ще тривають бої.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Окупанти обстріляли близько 30 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 27 цивільних об’єктів, з них: 24 житлові будинки, дитячий табір, підприємство "АЗОТ" та сільськогосподарське підприємство. В результаті цих обстрілів загинуло 2 цивільні особи, ще 8 отримали поранення різних ступенів тяжкості", - йдеться у повідомленні.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 3 танка; 4 артилерійські системи; 11 бойових броньованих машин; 26 одиниць автомобільної техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили бойовий гелікоптер К-52, та 2 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

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