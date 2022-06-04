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4 червня силами ППО знищено літак окупантів Су-34, вертоліт Ка-52 і 4 крилаті ракети "Калібр", - Повітряні Сили ЗСУ

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4 червня силами ППО знищено літак окупантів Су-34, вертоліт Ка-52 і 4 крилаті ракети "Калібр", - Повітряні Сили ЗСУ
За добу 4 червня знищено 9 повітряних цілей окупантів: один літак (попередньо Су-34), один вертоліт (Ка-52), три БпЛА ОТР (2 "Орлан-10", 1 "Форпост"), чотири крилаті ракети.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці командування Повітряних Сил ЗСУ.

4 червня на Східному напрямку зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил ЗСУ "демілітаризували" ще один ворожий літак (імовірно винищувач-бомбардувальник Су-34), а на південному напрямку – БпЛА "Форпост".

Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ знищила ворожий вертоліт Ка-52 та два безпілотники "Орлан-10".

За інформацією Військово-Морських Сил, ППО моряків сьогодні уразила чотири крилаті ракети "Калібр", випущені з підводних човнів рашистів.

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Топ коментарі

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    вата в курсі, що їх російські брати розстрілюють
    це для Заходу кіно, щоб не постачали зброю👇



    Свободу Горловке!

    @FreeGorlovka

    ·
    32 мин

    В Донецке ******** - полный пакет Града накрыл центр города, в местных каналах пишут, что залпы были из Макеевки, даже вата ********!
  • Мобильный крематорий
    Неплохой улов.
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Там кацапи зажигають - *****...ли градами по Донецьку.
    Мабуть з мобілізацією в денеерії зовсім вже погано.
    Доводиться вату слєгка стимулювати градами ...
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